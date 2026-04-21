Confartigianato Trasporti Sicilia aderisce allo sciopero proclamato da Unatras

Confartigianato Trasporti Sicilia ha annunciato la propria adesione allo sciopero indetto da Unatras. Nella stessa giornata, si è verificato un incidente mortale sull’autostrada A1, nel tratto casertano, durante una manifestazione di protesta, che ha causato la morte di un autotrasportatore investito. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i partecipanti alla protesta e le autorità locali.

Confartigianato Trasporti Sicilia esprime profondo cordoglio per la tragica morte dell’autotrasportatore investito e ucciso nella mattina del 20 aprile sull’autostrada A1, nel tratto casertano, durante una manifestazione di protesta. Una notizia che colpisce duramente l’intero settore.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Confartigianato Trasporti Sicilia: forte preoccupazione per il caro gasolioConfartigianato Trasporti Sicilia esprime fortissima preoccupazione per la grave crisi che sta investendo il settore dell’autotrasporto, duramente... Leggi anche: ilfaroonline.it aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti