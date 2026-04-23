Conegliano regina | ottavo scudetto e record storico superato

Conegliano ha vinto l'ottavo scudetto consecutivo battendo il Numia Vero Volley a Milano. Con questa vittoria, la squadra ha superato il record storico di successi nazionali. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole a Conegliano, che così ha mantenuto il titolo di campione d’Italia. La conquista dello scudetto rappresenta il risultato più importante della stagione per la squadra veneta.

? Cosa sapere Conegliano batte Numia Vero Volley a Milano e conquista l'ottavo scudetto consecutivo.. Il club raggiunge 9 titoli nazionali superando Bergamo nella classifica storica dei successi.. Le Pantere di Conegliano hanno conquistato l’ottavo Scudetto consecutivo mercoledì 22 aprile battendo la Numia Vero Volley in Gara 4 a Milano, portando il palmarès del club a un totale di 9 titoli nazionali dopo soli 14 anni di storia. Il successo ottenuto in campo milanese permette alla squadra guidata da Santarelli di consolidare un dominio che dura dal 2018 e che vede il gruppo gialloblù superare Bergamo nella classifica storica dei successi, restando ora alle sole mercé dell’Olimpia Teodora Ravenna con 11 trofei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conegliano regina: ottavo scudetto e record storico superato Notizie correlate Haak travolge Milano: Conegliano a un passo dall’ottavo scudettoIl Conegliano ha quasi toccato il traguardo del suo ottavo scudetto consecutivo, schiacciando Milano con un netto 3-0 nell’Allianz Cloud durante la... Leggi anche: Conegliano vince l’ottavo scudetto consecutivo: Milano battuta 3-0 nella finale di volley femminile Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Imoco Conegliano ancora regina della pallavolo femminile italiana: ottavo scudetto di fila; Conegliano regina d'Italia! 8° Scudetto di fila e 31° trofeo per l'Imoco; Conegliano Campione d’Italia! Ottavo scudetto consecutivo: Milano KO in Gara-4; Apoteosi Conegliano! Milano ko, le Pantere sono campionesse d’Italia per l’ottavo anno di fila. Conegliano vince l’ottavo scudetto consecutivo: Milano battuta 3-0 nella finale di volley femminileL'Imoco Conegliano è imbattibile. Per l'ottava volta consecutiva Conegliano vince lo scudetto nel campionato di Serie A di pallavolo femminile, battuta ... fanpage.it Conegliano ha vinto lo Scudetto femminile nella pallavoloMercoledì sera la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha battuto 3-0 la Numia Vero Volley Milano nella gara-4 delle finali della Serie A femminile di pallavolo, chiudendo la serie per 3 partite a 1 e ... ilpost.it Le venete si confermano Campionesse d'Italia Leggi https://www.il-meridiano.it/viaggi/22249-imoco-conegliano-ancora-regina-della-pallavolo-femminile-italiana-ottavo-scudetto-di-fila.html #ilmeridianots #imococoneglianopallavolo - facebook.com facebook