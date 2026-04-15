Nel secondo incontro della finale, il Conegliano ha vinto contro Milano con un risultato di 3-0 presso l’Allianz Cloud. La squadra di Conegliano si trova molto vicina all’ottavo titolo consecutivo. La partita ha visto una netta superiorità del team vincente, che ha dominato il campo senza lasciare spazio alle avversarie. La serie si decide ora in una possibile terza sfida.

Il Conegliano ha quasi toccato il traguardo del suo ottavo scudetto consecutivo, schiacciando Milano con un netto 3-0 nell’Allianz Cloud durante la seconda sfida della finale. La serie vede ora le Pantere in vantaggio per 2-0, grazie a una prestazione che ha le venete dominare l’incontro per ottanta minuti, portando la contesa sull’orlo della conclusione. L’efficienza di Haak e la regia di Santarelli. La chiave del successo delle ragazze di Daniele Santarelli risiede nella capacità di trasformare ogni occasione offensiva in un punto decisivo, specialmente nelle fasi cruciali dei parziali. Isabelle Haak è stata la protagonista assoluta sul campo, mettendo a segno 22 punti e contribuendo con 3 muri alla solidità del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Haak travolge Milano: Conegliano a un passo dall’ottavo scudetto

Notizie correlate

Conegliano travolge Milano, la finale scudetto prende la piega decisiva? Haak batte EgonuConegliano ha sconfitto Milano con un netto 3-0 (25-21; 25-19; 25-18) nella gara-2 della finale scudetto di volley femminile e si è così portata in...

Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passoConegliano domina gara 2 di finale e mette una forte ipoteca nella corsa al tricolore.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Conegliano travolge Milano, la finale scudetto prende la piega decisiva? Haak batte Egonu; Conegliano ingiocabile! Milano ko 3-0, Imoco a un passo dallo Scudetto; Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passo; Gara 2 Finale Scudetto, Milano quasi non scende in campo e Imoco Conegliano è un rullo compressore: domina 3-0.

Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passoLe campionesse in carica sbancano l'Allianz Cloud 3-0 e domenica andranno a caccia del nono tricolore ... gazzetta.it

Haak trascina Conegliano: Milano battuta, scudetto a un passoProsegue con un risultato decisivo la finale scudetto della Serie A1 femminile 2025-2026. Nella serata di mercoledì, la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano ha conquistato Gara-2 sul campo della N ... it.blastingnews.com