Prato | tenta di strangolare la vicina di casa Arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 29 anni, originario del Mali e residente a Calenzano, è stato arrestato dopo aver tentato di strangolare una vicina di casa. La lite tra i due sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire e sarebbe degenerata quando l’uomo ha cercato di soffocare la donna di 27 anni, di religione musulmana e originaria della Costa d’Avorio. La vittima è riuscita a divincolarsi e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha subito portato l’uomo in carcere, dove si trova ora in attesa di giudizio.

PRATO – E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un 29enne del Mali residente a Calenzano. Avrebbe tentato di strangolare una donna di 27 anni, originaria della Costa d'Avorio, di religione musulmana. Su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, la giovane donna aveva subaffittato una porzione del proprio appartamento all'indagato. Dopo alcuni diverbi, l'uomo avrebbe minacciato la vittima di morte e, il 15 febbraio 2026, avrebbe tentato di ucciderla.