Il maestro di musica di una scuola primaria di Milano è stato condannato a 11 anni di carcere. La sentenza arriva dopo che aveva già subito un’accusa pesante per aver abusato di sette bambine di meno di 10 anni. La condanna è più alta di quella chiesta dal pubblico ministero. L’uomo, insegnante fino al febbraio dello scorso anno, dovrà scontare una pena che riflette la gravità delle accuse di violenza sessuale aggravata e adescamento.

Milano, 5 febbraio – Una pena che alla fine si è rivelata più alta di quella richiesta dal pm. È stato condannato a 11 anni di reclusione il maestro di musica, insegnante fino al febbraio dello scorso anno in una scuola primaria a Milano, che era imputato per violenza sessuale aggravata e anche per un episodio di adescamento ai danni di sette alunne di meno di 10 anni. Violenza sessuale su minori online e a distanza, 2 arresti e 4 indagati. “Nei computer materiale pedopornografico” Gli abusi scoperti in flagranza. Lo ha deciso oggi 5 febbraio il gup Domenico Santoro, nel processo abbreviato, con sconto di un terzo sulla pena e a porte chiuse, scaturito dalle indagini della pm Alessia Menegazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Abusi sessuali su sette alunne minorenni: condannato ad 11 anni il maestro di musica

