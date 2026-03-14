Condannato a 5 anni per associazione mafiosa catturato nel Ferrarese

Nella serata di venerdì 13, i carabinieri di Renazzo hanno arrestato un uomo di 46 anni, originario della Campania e residente nel ferrarese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli. La condanna inflitta è di cinque anni di reclusione per associazione mafiosa. L’uomo è stato portato in carcere e trasferito in una struttura penitenziaria.

La vicenda giudiziaria dell’uomo era già culminata, nell'ottobre del 2021, in un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale partenopeo per i medesimi reati. In quella circostanza, l’indagato aveva ottenuto il beneficio della detenzione domiciliare, misura che stava scontando presso la propria abitazione dove i carabinieri l’hanno raggiunto per notificargli l’ordine di espiazione della pena detentiva procedendo immediatamente al suo arresto. Una volta ultimate le formalità di rito l’uomo è stato trasferito nel carcere dell’Arginone. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Festa del papà, arrivano le giostre in piazza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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