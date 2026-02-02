Concessioni demaniali abitative a Fiumicino l’opposizione | Silenzio assordante il Comune faccia chiarezza

I cittadini di Fiumicino chiedono risposte chiare sulle concessioni demaniali abitative. Dopo mesi di annunci e promesse, il Comune non dà più aggiornamenti e il silenzio preoccupa l’opposizione, che ora invita le autorità a fare chiarezza sulla situazione.

Fiumicino, 2 febbraio 2026 – “Dopo gli annunci, le promesse e le rassicurazioni dei mesi scorsi, sulle concessioni demaniali abitative è calato il silenzio più totale. Un tema delicatissimo, che riguarda la vita e il futuro di tante famiglie, sembra essere completamente sparito dai radar dell’amministrazione”, è quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali della Lista Civica Ezio Angelo Petrillo, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli. “Ci chiediamo quali siano oggi gli aggiornamenti reali, se ci siano stati passi avanti e soprattutto come l’amministrazione intenda procedere. Ad oggi non risulta alcuna comunicazione ufficiale, nessun atto concreto, nessuna informazione ai cittadini coinvolti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

