Concessioni demaniali abitative polemica senza fine a Fiumicino

A Fiumicino si torna a parlare di concessioni demaniali abitative. La polemica si infiamma ancora una volta, dopo le dichiarazioni di Massimiliano Catini, considerato da molti un esempio di ipocrisia politica. La questione divide l’amministrazione e i residenti, che chiedono chiarezza e risposte concrete.

Fiumicino, 6 febbraio 2026 – “Le parole di Massimiliano Catini sulle concessioni demaniali rappresentano l’ennesimo esercizio di ipocrisia politica. Catini oggi tenta di spegnere gli allarmismi e si erge a difensore del litorale e dei concessionari, ma dimentica volutamente di dire che questa amministrazione non applica proprio quelle possibilità normative che alcuni Comuni, ispirandosi anche all’esperienza di Fiumicino, hanno utilizzato per tutelare il territorio e dare certezze agli operatori. Possibilità che qui, invece, vengono sistematicamente disattese”, dichiara il capogruppo Pd a Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca “È singolare che si invochi un ‘percorso equilibrato’ mentre nei fatti si continua a navigare a vista, senza una linea politica chiara, senza atti concreti e senza assumersi la responsabilità di scelte che vadano davvero nella direzione della tutela del lavoro, delle imprese e della legalità”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Fiumicino Concessioni

I cittadini di Fiumicino chiedono risposte chiare sulle concessioni demaniali abitative.

Il Comune di Pineta Grande ha revocato le concessioni demaniali di due stabilimenti balneari, con le determine numero 1 e 2 dell’8 gennaio 2026.

