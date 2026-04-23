Con un martello colpisce il controllore perché non ha il biglietto | panico nella metro M1 di Milano

Nella metropolitana di Milano, un uomo di 32 anni ha colpito con un martello un controllore perché non aveva il biglietto. L’episodio è avvenuto nella stazione di Lotto e ha causato panico tra i passeggeri presenti. L’aggressore, senza il titolo di viaggio, ha tentato di sottrarsi alla multa, passando all’atto violento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari.

Ha tentato di sottrarsi a una multa a colpi di martello. È quanto accaduto nella stazione della metropolitana M1 di Lotto a Milano quando un 32enne brasiliano, sprovvisto del titolo di viaggio, ha sferrato una martellata sul fianco di un controllore dell’Atm. È iniziato tutto nel mezzanino della linea rossa quando il controllore, durante le ordinarie verifiche ai passeggeri, ha chiesto all’uomo di mostrare il suo biglietto: un titolo di viaggio che l’uomo non aveva e che pertanto, deciso a evitare la multa, lo ha portato a estrarre un martello dallo zaino. Il controllore – un uomo di 54 anni – è stato colpito al fianco sinistro dall’attrezzo e al volto da diversi pugni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Con un martello colpisce il controllore perché non ha il biglietto: panico nella metro M1 di Milano Notizie correlate Leggi anche: Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello In metro senza biglietto, aggredisce controllore Atm con un martelloCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano, colpisce con un martello un dipendente Atm durante un controllo alla stazione del metrò Lotto: arrestato 32enne; Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza biglietto; Milano, arriva ai tornelli ma non ha il biglietto: brasiliano prende a martellate il controllore; Libano, statua di Gesù colpita con un martello da un soldato israeliano. Ma è solo l’ultima violenza. Con un martello colpisce il controllore perché non ha il biglietto: panico nella metro M1 di MilanoUn 32enne brasiliano ha aggredito un controllore ATM a martellate per evitare la multa nella metropolitana di Milano ... ilfattoquotidiano.it Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martelloChiede il biglietto a un passeggero. Lui non ce l'ha. Tira fuori un martello e aggredisce il controllore. Un trentaduenne di origini brasiliane è stato protagonista di una violenta aggressione avvenut ... milanotoday.it La Procura di Milano ha iniziato ad ascoltare le ragazze che sarebbero finite nel presunto giro di escort organizzato dall’agenzia Ma. De. di Cinisello Balsamo. Anche i calciatori, che non sono indagati, potrebbero essere sentiti come testimoni: https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook Samsung AI Home riapre a Milano: torna lo spazio dedicato alla casa smart x.com