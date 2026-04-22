Follia in metro a Milano | passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello
Un episodio di violenza si è verificato questa mattina sulla metropolitana di Milano, quando un passeggero senza biglietto ha reagito in modo aggressivo nei confronti di un controllore. Dopo avergli chiesto di esibire il titolo di viaggio, l’uomo ha estratto un martello e ha iniziato a colpirlo. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate sul posto per sedare la situazione.
Chiede il biglietto a un passeggero. Lui non ce l'ha. Tira fuori un martello e aggredisce il controllore. Un trentaduenne di origini brasiliane è stato protagonista di una violenta aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di martedì, nella stazione della metropolitana M1 di Lotto a Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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