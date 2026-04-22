Follia in metro a Milano | passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina sulla metropolitana di Milano, quando un passeggero senza biglietto ha reagito in modo aggressivo nei confronti di un controllore. Dopo avergli chiesto di esibire il titolo di viaggio, l’uomo ha estratto un martello e ha iniziato a colpirlo. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate sul posto per sedare la situazione.