in metro senza biglietto aggredisce controllore atm con un martello

Un uomo di origini brasiliane è stato arrestato dopo aver aggredito un controllore Atm con un martello durante un controllo in metropolitana. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo era senza titolo di viaggio e si trovava a bordo di un convoglio. La polizia è intervenuta e ha fermato il responsabile, che è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

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