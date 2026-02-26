Comunicato Stampa | CRV - Prima Terza Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interesse

Nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, diverse commissioni hanno incontrato rappresentanti di vari settori per ascoltare le loro opinioni e raccogliere informazioni sui temi trattati. Gli incontri sono stati caratterizzati da confronti diretti e domande mirate, con l’obiettivo di approfondire le questioni di interesse pubblico e raccogliere spunti utili per le prossime decisioni.

In particolare, Prima e Quarta commissione, in seduta congiunta, hanno invitato a offrire il proprio contributo rappresentanti di: Confederazione Generale Italia del Lavoro (CGIL); Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL); Unione Italiana del Lavoro (UIL); Unione Generale del lavoro (UGL); Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONFSAL); Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL); Coordinamento Sindacale Autonomo regioni Autonomie Locali (CSA RAL); Dipartimento Funzioni Locali e Polizie Locali (CSE FLPL); Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL); Ufficio scolastico regionale per il Veneto; Avviso Pubblico; Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie; Unione regionale delle Camere di Commercio (UNIONCAMERE) del Veneto; Veneto Sviluppo S.