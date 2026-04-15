Comunicato Stampa | CRV - OlìVOlà 2026 Lanzarin Lega- LV | Vetrina per le ricchezze del territorio

Durante un evento dedicato al cibo e alle tradizioni locali, un rappresentante politico ha commentato come la manifestazione mostri le eccellenze del territorio veneto. Ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta una delle tante occasioni in cui la regione mette in evidenza le proprie ricchezze. L'evento richiama visitatori e appassionati, offrendo una vetrina per prodotti e tradizioni locali. La manifestazione si svolge tra esposizioni, degustazioni e incontri culturali.

“Si tratta di una delle tante manifestazioni che il Veneto sa esprimere e che riescono a mettere in luce, in modo concreto, le peculiarità dei nostri territori: dalle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, all'offerta culturale, fino agli aspetti enogastronomici legati ai prodotti locali e alle eccellenze del territorio”, ha affermato Manuela Lanzarin, nell'introdurre la conferenza stampa. “In questo contesto – ha aggiunto il Presidente della Quinta commissione - Barbarano Mossano rappresenta una vera perla dei Colli Berici, un luogo capace di raccontarsi a 360 gradi e di offrire un'esperienza autentica a residenti e visitatori. Eventi come questo assumono quindi un ruolo fondamentale, non solo per la valorizzazione turistica, ma anche per la conoscenza e la promozione dell'identità locale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - OlìVOlà 2026, Lanzarin (Lega- LV): “Vetrina per le ricchezze del territorio" Notizie correlate Comunicato Stampa: 'The Wild Woods'. Bedin (Lega- LV): “Straordinaria kermesse ciclistica"Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Giorgia Bedin (Lega- LV) ha presentato la kermesse... Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: "Università di Padova tra le migliori in Europa"(Arv) Venezia, 28 gennaio 2026 - “L'Università di Padova si conferma tra le migliori realtà accademiche d'Europa e la prima classificata in Italia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: Congratulazioni a Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio PadovaPresidente Zaia: Congratulazioni e un forte in bocca al lupo ad Alessandro Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova. Lo sport è uno straordinario volano di sviluppo turistico, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Comunicato Stampa: CRV - Ok per l'Aula a Pda su cancellazione di anticipazioni liquidità nel SSNPrima commissione - Ok unanime per l’Aula alla deliberazione amministrativa su cancellazione delle anticipazioni di liquidità nell’ambito del Sistema sanitario nazionale (Arv) Venezia, 5 febbraio 2026 ... lagazzettadelmezzogiorno.it