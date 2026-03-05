Al via un’unica rete provinciale per la diagnostica | le immagini di tac risonanze e raggi sono consultabili dai professionisti delle due Aziende sanitarie

È stata avviata una rete provinciale unica per la diagnostica, consentendo ai professionisti delle due aziende sanitarie di consultare immagini di tac, risonanze e raggi. Il nuovo modello organizzativo del dipartimento ad attività integrata interaziendale coinvolge l’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che collaborano per migliorare l’accesso e la condivisione dei dati diagnostici.

Ha preso il via il nuovo modello organizzativo del dipartimento ad attività integrata interaziendale Diagnostico di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. L'interoperabilità riguarda quindi l'attività di diagnostica per immagini degli ospedali Maggiore di Parma, di Vaio a Fidenza), del S.Maria di Borgotaro, delle Case della comunità Pintor-Molinetto in città, Colorno-Torrile, Fornovo e San Secondo, oltre all'attività di screening per prevenzione e diagnosi precoce dei tumori al seno, mentre le prestazioni erogate dal privato accreditato non rientrano nel nuovo sistema. Si tratta di un'evoluzione organizzativa e tecnologica che, insieme al fascicolo sanitario elettronico, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire continuità della cura su tutto il territorio provinciale.