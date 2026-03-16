Al Comune di Napoli multato anche l'ufficio Sanzioni Verbali per 80mila euro violazioni Asl e privacy

Nel triennio 2022-2024, il Comune di Napoli ha ricevuto multe per un totale di 84mila euro a causa di violazioni legate alla privacy e alla sicurezza negli uffici. L’ufficio Sanzioni è stato multato, con verbali che ammontano a 80mila euro, per infrazioni riscontrate nelle procedure e nel rispetto delle normative. Le sanzioni riguardano anche violazioni di tipo sanitario e di tutela dei dati.

Al Comune di Napoli 84mila euro di multe nel triennio 2022-24 per violazioni della privacy e mancata sicurezza negli uffici. Da adesso pagheranno i dirigenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pmi, avviso del Comune di Napoli: fino a 80mila euro per le nuove attivitàIl Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo programma di agevolazioni economiche, mettendo a disposizione 4 milioni di euro a sostegno delle piccole... Violazioni su sicurezza e impianti in un ristorante: sanzioni per migliaia di euroE' l'esito delle ispezioni di polizia e Asl che hanno riguardato in particolare un esercizio pubblico di Santi Cosma e Damiano Una serie di controlli... Approfondimenti e contenuti su Al Comune di Napoli multato anche l... Temi più discussi: Avviso pubblico per l’erogazione di voucher babysitteraggio (0-36 mesi) e per l’istituzione dell’elenco delle baby sitter; Variazioni di alcune sedi di seggi elettorali; Avviso agli elettori sulle modalità di identificazione; Napoli, aggiornate le tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2026. Comune di Napoli, il pressing sui dirigenti: «Chi sbaglia paga di tasca propria»Una circolare di venerdì sta creando scompiglio tra i dirigenti di Palazzo San Giacomo, e potrebbe portare una rivoluzione nella metodologia delle azioni di diversi ... ilmattino.it Andreozzi: Ho votato no alla società di Manfredi per le case del Comune di Napoli. E sto con Fico sull’acqua pubblicaIl consigliere Avs in Comune e Regione unico della maggioranza a non votare la società voluta da Manfredi per gestire le case comunali ... fanpage.it Arriva il buono per fare la spesa per Pasqua 2026 al Comune di Bacoli, in provincia di Napoli. Cosa c’è da sapere: https://fanpa.ge/JXtyv - facebook.com facebook Il Comune di Napoli, in collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, avvia un nuovo percorso educativo dedicato al benessere animale, presso il centro comunale La Collina di Argo. Leggi più info ow.ly/pQLp50Y x.com