Al Comune di Napoli multato anche l'ufficio Sanzioni Verbali per 80mila euro violazioni Asl e privacy

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel triennio 2022-2024, il Comune di Napoli ha ricevuto multe per un totale di 84mila euro a causa di violazioni legate alla privacy e alla sicurezza negli uffici. L’ufficio Sanzioni è stato multato, con verbali che ammontano a 80mila euro, per infrazioni riscontrate nelle procedure e nel rispetto delle normative. Le sanzioni riguardano anche violazioni di tipo sanitario e di tutela dei dati.

Al Comune di Napoli 84mila euro di multe nel triennio 2022-24 per violazioni della privacy e mancata sicurezza negli uffici. Da adesso pagheranno i dirigenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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