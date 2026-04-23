Comunali 2026 | Verdi Sinistra sfida il centro con 36 profili esperti

L'alleanza tra Verdi e Sinistra ha annunciato la candidatura di 36 persone per le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. La lista comprende professionisti di diversi settori che si presenteranno come rappresentanti delle rispettive aree di competenza. La presentazione ufficiale dei candidati si è svolta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di proporre un'ampia offerta politica rivolta agli elettori locali.

?? Cosa sapere Alleanza Verdi Sinistra presenta 36 candidati per le comunali del 24 e 25 maggio 2026. La lista guidata da Andrea Martella punta a diventare seconda forza della coalizione. Alleanza Verdi Sinistra presenta 36 candidati per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, puntando su una composizione che vede l'impiego di 18 donne e 18 uomini all'interno della coalizione guidata da Andrea Martella denominata La Stagione Buona. La lista, che ha completato la raccolta delle firme necessa .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comunali 2026: Verdi Sinistra sfida il centro con 36 profili esperti Notizie correlate Quattro ventenni, diciotto donne: i 36 candidati di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunaliAnche Alleanza Verdi sinistra ha presentato la sua lista di candidati per le elezioni comunali 2026, dopo aver raccolto tutte le firme necessarie... Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri dell'UdcL'Unione di Centro (Udc) ha ufficializzato oggi, sabato 18 aprile, i 36 candidati consiglieri in corsa alle prossime elezioni comunali di Venezia, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni Quartu 2026, la coalizione di Milia accelera e i partiti si mimetizzano nei simboli civici; Avs: Una fuga in avanti quella del Pd che ha già candidato Tarasconi; Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10.00 si riunisce la Sesta Commissione Consiliare; Secchi, Bellati e Sitran nella lista Venezia è Tua di Ugo Bergamo. Quattro ventenni, diciotto donne: i 36 candidati di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunaliDal primario Mimmo Risica all'ex presidente degli studenti di Iuav Ludovici, un mix di attivisti, professionisti e ricercatori per tentare di affermarsi come seconda forza nella coalizione di centrosi ... veneziatoday.it Tel Aviv, urbanistica e primarie: i Verdi balcanizzano la sinistraNel centrosinistra pare già naufragata la grande tranquillità portata dal referendum. Il Pd si spacca sulla vicenda del gemellaggio con la città israeliana, mentre la segreteria propende per primarie ... ilfoglio.it L'attacco di Alleanza Verdi e Sinistra: "Caso Zanusso a Oderzo tra degrado e sfruttamento" https://www.oggitreviso.it/lattacco-di-alleanza-verdi-sinistra-caso-zanusso-oderzo-tra-degrado-sfruttamento-au23899-375254 - facebook.com facebook “Servono indagini indipendenti per definire le responsabilità", Lo ha detto l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, @SalisIlaria , a margine della presentazione del rapporto "Traffico di #donne da parte dello Stato: violenza di genere e vendita di #migranti n x.com