Comunali 2026 i 36 candidati consiglieri dell' Udc

L'Unione di Centro ha annunciato oggi i nomi dei 36 candidati consiglieri che parteciperanno alle elezioni comunali di Venezia, previste per il 24 e 25 maggio. La lista è stata presentata ufficialmente e sostiene il candidato sindaco di centrodestra, Simone Venturini. La candidatura dei consiglieri si inserisce nel quadro delle alleanze politiche in vista del voto che coinvolgerà la città nelle prossime settimane.

L'Unione di Centro (Udc) ha ufficializzato oggi, sabato 18 aprile, i 36 candidati consiglieri in corsa alle prossime elezioni comunali di Venezia, in programma il 24 e 25 maggio, a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, Simone Venturini. Quella dell'Udc è una lista formata da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri di Fratelli d'ItaliaDopo aver annunciato nei giorni scorsi Giuseppe Grassi, primario della Cardiologia dell'ospedale Civile di Venezia, Fratelli d'Italia ha presentato... Con Basile dimissioni di tutti i consiglieri delle società comunali, saranno candidati alle elezioniEntro fine mese accanto al sindaco lasceranno i Cda presidenti e componenti, i direttori generali in attesa del commissario guideranno le aziende... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri di Fratelli d'Italia; Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Avviso relativo alla presentazione delle candidature - VADEMECUM; 4 i candidati ammessi all'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di dirigente del 3° settore comunale Servizi alla Città e alle Imprese; Amministrative 2026, tutti i comuni della provincia di Roma al voto. Comunali 2026, i candidati consiglieri della LegaIn lista gli assessori Costalonga e Pesce, oltre all'ex vicesindaco Tomaello. Tra i consiglieri uscenti Giusto, Gervasutti, Brunello e Tagliapietra ... veneziatoday.it Comunali Venezia, chi sono i sette candidati sindaciDue in meno rispetto ai nove del 2015 e del 2020, spicca l’assenza di donne. Ecco chi sono i candidati sindaci al Comune di Venezia ... policymakermag.it Sala consiliare gremita, prossimo step i consigli comunali itineranti. Lunedì al via i lavori per la messa in sicurezza di via Rivarano facebook Comunali, la scossa di Aiello: "Serve un cambio netto, così non si vince" x.com