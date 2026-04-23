Comprare o affittare | la casa ad Arezzo è quella più economica

Arezzo si conferma la città più conveniente in Italia per acquistare o affittare un’abitazione. I dati più recenti indicano che i costi di mercato in questa località sono inferiori rispetto ad altre città italiane. Questa caratteristica attrae chi cerca soluzioni abitative a prezzi più accessibili, sia per l’acquisto che per il canone di affitto. La situazione riflette un andamento dei prezzi immobiliari che favorisce chi desidera trasferirsi o investire in questa zona.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Conviene vivere ad Arezzo. La nostra è la città più economica per comprare o affittare casa. Con 1.450 euro al metro quadro (quasi la metà della media regionale) nonostante un lieve incremento dell'1,2% nei primi tre mesi di quest’anno, la città resta la meno cara per comprare un immobile. Un dato importante se si pensa che nei primi tre mesi del 2026, il mercato immobiliare in Toscana ha mostrato segnali di crescita sia dei prezzi di vendita che dei canoni di locazione. Rispetto allo stesso periodo del 2025, i primi sono saliti del 4,7% e i secondi del 6,6%. Per acquistare casa in regione servono mediamente 2.651 euro al metro quadro, mentre per affittare bisogna mettere a budget 16,4 al euromq in media.🔗 Leggi su Lanazione.it

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