compagni di lotta per la poltrona

La sinistra si prepara alle prossime scadenze elettorali, ma al suo interno si registrano già tensioni e discussioni riguardo alle leadership e alle candidature. La rivalità tra figure storiche del partito e le divergenze di opinione sulle alleanze sono al centro di alcuni confronti pubblici e privati. Un ex dirigente, noto per aver partecipato a lotte interne di lunga data, ha commentato recentemente le dinamiche di potere e le scelte strategiche che stanno caratterizzando questa fase politica.

La sinistra sente profumo di vittoria e, come sua abitudine, litiga per le poltrone. Ne ha parlato uno che di scontri fra compagni se ne intende, perché a lungo rivaleggiò con Massimo D’Alema per la leadership del partito post comunista. Walter Veltroni, primo segretario del Pd quando, quasi vent’anni fa, nacque da una fusione a freddo tra Ds e Margherita, ne ha scritto sul Corriere della sera. Attenti a vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso, occhio a scambiare il successo al referendum per un mandato a governare per l’odierna opposizione. Il richiamo di Veltroni ai problemi reali del Paese. Secondo l’ex sindaco di Roma, il dibattito scaturito dopo il voto del 23 marzo è stravagante e, soprattutto, distaccato dalla realtà.🔗 Leggi su Panorama.it

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