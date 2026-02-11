caos generale e si pensa solo alla lotta per aggiudicarsi una poltrona

La politica a Viareggio è ancora in confusione. L’ex consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, torna a parlare delle tensioni in città. Dice che c’è solo caos e lotta per una poltrona. La situazione resta incerta e i protagonisti sembrano più interessati a spartirsi il potere che a risolvere i problemi dei cittadini.

L’ex consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, torna sulle vicende politiche viareggine e ne ha per tutti. "Il centrodestra – dice – pare aver deciso di abdicare a qualsiasi ragionamento politico ed amministrativo vero e coerente. L’unico obiettivo che li muove è il miraggio della poltrona di assessore, sull’altare della quale chi rappresenta oggi FdI, Fi, Lega e Vannacci ha deciso di allearsi con la compagine del sindaco Del Ghingaro, incuranti di essere stati eletti dai cittadini di centrodestra per fargli opposizione e quindi tradendo il mandato elettorale come hanno fatto votando il bilancio di fine mandato di un’Amministrazione, che non aveva più i numeri per rimanere in piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Il segretario della Lega, Salvini, ha commentato con fermezza le recenti divergenze con il generale Vannacci, invitandolo a lasciare il partito.

Durante la tre giorni della Lega in Abruzzo, Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza della coesione interna, avvertendo che chi lascia il partito rischia di perdere il proprio ruolo politico.

