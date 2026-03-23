Fine della latitanza per il “bombarolo” degli anarchici. È il boss degli ordigni del terrore Quello anarchico è un movimento multiforme che non ha capi ma eroi e martiri. Il simbolo oggi è Alfredo Cospito, al cui fianco la galassia anarchica ha ingaggiato una nuova guerra allo Stato. Non ci sono comandanti né ordini, ma «gruppi di affinità» che operano sotto l’egida della Federazione Anarchica Informale. Lo stesso Cospito ha dettato dal carcere il manifesto del nuovo anarco-insurrezionalismo pubblicato tra il 2018 e il 2020 dalla rivista «Vetriolo», a cui era legata Sara Ardizzone, morta per la bomba del Parco degli Acquedotti insieme ad Alessandro Mercogliano, anche lui compagno del pescarese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo e lotta armata, la lezione di Cospito ai compagni: "Devono sanguinare"

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