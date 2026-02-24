Comodato d’uso gratuito | prestare beni senza rischi

Il comodato d’uso gratuito si diffonde tra le famiglie italiane perché permette di prestare beni senza coinvolgere spese o rischi. Questa pratica, molto comune, include consegne di chiavi di casa, garage o attrezzature, spesso tra genitori e figli. La causa principale risiede nella volontà di condividere risorse senza formalità, favorendo l’uso temporaneo di beni di proprietà altrui. La gestione di questi accordi si basa sulla fiducia reciproca e sulla chiarezza nelle condizioni di utilizzo.

© Ilgiornale.it - Comodato d’uso gratuito: prestare beni senza rischi

Strumento molto diffuso tra le famiglie italiane, il comodato d’uso gratuito è una pratica quasi “di tradizione”: un genitore che consegna le chiavi di casa al figlio, un appartamento lasciato a disposizione di un familiare, un garage concesso a titolo gratuito, oppure ancora la cessione temporanea di beni mobili come auto, attrezzature o strumenti. Spesso si tratta di accordi basati sulla fiducia, raramente formalizzati. Eppure, anche quando non circola denaro, siamo di fronte a un vero e proprio contratto disciplinato dal Codice civile (articoli 1803 e seguenti). Cerchiamo di capire di più. Cos’è il comodato d’uso gratuito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Accordo per Villa Cuturi. Concessione per 20 anni in comodato d’uso gratuito dalla Provincia al ComuneÈ stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Massa e la Provincia per la concessione in comodato d’uso gratuito di Villa Cuturi, con una durata di 20 anni. Tassa sui rifiuti: paga chi li produce, anche se vive in comodato d'uso gratuito nell'appartamentoNel comune di Castiglione del Lago, una recente decisione sulla tassa sui rifiuti ha fatto discutere. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sottoscritto in Prefettura il contratto di comodato d’uso gratuito; Firmato il comodato d'uso dell'ex telegrafo: nasce la futura Stanza del Mare; Protezione civile, il Comune dona idrovore alle associazioni di volontariato; Palazzo Galeota al Politecnico, cambio di rotta: stop a Delli Ponti e comodato solo biennale. Comodato d’uso gratuito: prestare beni senza rischiSpesso si tratta di accordi basati sulla fiducia, raramente formalizzati. Eppure, anche quando non circola denaro, siamo di fronte a un vero e proprio contratto disciplinato dal Codice civile ... ilgiornale.it Priola, il Comune concede in comodato gratuito l'ex stazione di PievettaAvviso pubblico per l'assegnazione quinquennale degli spazi comunali: candidature aperte fino al 25 febbraio 2026 ... cuneodice.it Qualcuno sa come si subentra ad un comodato d'uso gratuito Devo fare la risoluzione del vecchio e registrare uno nuovo Il modello è il 69 o RLI Grazie - facebook.com facebook