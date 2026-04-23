Como nasce RHUDE 4 FANS | il club lancia il tifoso del futuro! La bellissima iniziativa dei lariani

A Como è stato annunciato il lancio di RHUDE 4 FANS, un nuovo club dedicato ai tifosi del futuro. L'iniziativa, promossa dal club locale, mira a coinvolgere i supporters attraverso un progetto che combina elementi di sport, moda e una prospettiva internazionale. La presentazione di questa iniziativa si inserisce nel percorso di espansione e innovazione portato avanti dalla società calcistica.

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