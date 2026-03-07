Cagliari-Como 1-2 | la magia di Da Cunha alimenta il sogno Champions dei lariani

Il Como ha vinto 2-1 contro il Cagliari all’Unipol Domus, con una rete decisiva di Da Cunha. La squadra ospite ha conquistato tre punti importanti che la portano temporaneamente al quarto posto in classifica, insieme alla Roma, con 51 punti. La partita si è conclusa con il Como che ha ottenuto la vittoria in trasferta, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla Champions League.

Cagliari, 7 marzo 2026 – Blitz del Como che sbanca l’Unipol Domus battendo 2-1 il Cagliari e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto a quota 51 punti. Sul terzo successo di fila degli uomini di Fabregas (quinta vittoria nelle ultime sei trasferte) c’è la firma del capitano Lucas Da Cunha, che al 77’ ha estratto dal cilindro una magia che ha sbrogliato una matassa che era diventata decisamente intricata visto il grande coraggio messo in campo oggi dai padroni di casa. Per raccontare al meglio la gara bisogna però riavvolgere il nastro fino al 14’, minuto in cui gli ospiti sono passati in vantaggio grazie al guizzo di Baturina, bravo a risolvere un batti e ribatti in area con un destro vincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

