Juventus sorpasso al Como | Decisiva la vittoria sull’Atalanta e il ko dei lariani

La Juventus si è piazzata al quarto posto nella classifica grazie a una vittoria per 1-0 sull’Atalanta. Nel frattempo, il Como ha perso contro l’Inter, permettendo ai bianconeri di superare i lariani e salire in graduatoria. La sfida con l’Atalanta si è conclusa con il risultato di una rete decisiva. La vittoria ha consolidato la posizione della squadra nella zona alta della classifica.

La Juventus trova il quarto posto grazie alla vittoria per 1-0 sull’Atalanta e, complice il ko del Como contro l’Inter. Ritrovata la solidità difensiva e una continuità di risultati che sembrava svanita, ora i bianconeri devono gestire al meglio il vantaggio minimo su Como e Roma, con un margine di errore nullo. A prescindere dalla qualificazione in Champions League, la Juventus riparte da Spalletti: ufficiale il rinnovo fino al 2028. Il destino nelle proprie mani. La Juventus adesso si trova in quarta posizione, davanti al Como e in piena zona Champions. Il sorpasso sui lariani si è concretizzato nella serata di ieri, complice una vittoria dell’Inter proprio sul Como di Fabregas.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Con un campionato in meno giocato per Calciopoli L'Inter supera la Juventus nella speciale classifica La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

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