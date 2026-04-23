Un infortunio ha costretto Mergim Vojvoda a fermarsi, e di conseguenza salterà la partita tra Como e Napoli in programma sabato 2 maggio alle 18:00. Il difensore, titolare nel reparto difensivo, non sarà disponibile per questa sfida. La squadra dovrà affrontare l’incontro senza uno dei suoi elementi principali, in una fase cruciale della stagione.

Mergim Vojvoda è out per infortunio e salterà il Napol i: il Como perde un titolare proprio quando la lotta Champions entra nella fase decisiva, con la sfida di sabato 2 maggio alle 18:00. Vojvoda fuori: il Como si indebolisce in difesa. La tegola arriva al momento peggiore per Fabregas. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter, il tecnico spagnolo deve fare i conti con l’assenza di Mergim Vojvoda, difensore centrale titolare della squadra lariana. L’infortunio del kosovaro non è una semplice assenza: rappresenta un vuoto tattico importante nella costruzione del Como, proprio quando ogni punto diventa decisivo per rimanere in corsa per la Champions League.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Como-Napoli: un titolare va ko, sarà out per infortunio

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