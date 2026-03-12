Il Napoli si prepara alla partita contro il Lecce con un altro problema in difesa, poiché un giocatore titolare ha subito un nuovo infortunio. La squadra dovrà fare a meno di questo elemento nel reparto difensivo, complicando le scelte di formazione prima dell'incontro. La situazione si aggiunge alle difficoltà già presenti tra gli infortuni e le assenze recenti.

Il Napoli si avvicina alla sfida di campionato contro il Lecce con una nuova preoccupazione in difesa. Durante le ultime ore a Castel Volturno si è fermato Juan Jesus per un affaticamento muscolare e lo staff medico sta monitorando la situazione. La sua presenza per la partita del Maradona resta in forte dubbio e Antonio Conte valuta già le alternative. Il possibile forfait del difensore brasiliano arriva in un momento delicato della stagione, con la squadra che cerca continuità in Serie A e deve gestire un reparto arretrato già sotto pressione. Juan Jesus in dubbio per Napoli-Lecce. Il problema fisico è emerso nelle ultime ore durante il lavoro a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, nuovo infortunio prima del Lecce: Conte perde un altro titolare

Articoli correlati

Napoli, Antonio Conte perde un altro titolare per la prossima partita di campionatoAntonio Conte continua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni che sta complicando il lavoro quotidiano a Castel Volturno.

Infortunio Vergara, Conte ne perde un altro: le prime impressioni dello staff medicoIl Napoli ha conquistato la sua seconda gara consecutiva, mettendo pressione a tutte le inseguitrici, e non solo.

Contenuti utili per approfondire Napoli nuovo infortunio prima del Lecce...

Temi più discussi: Napoli, infortunio per Lobotka: sovraccarico al bicipite femorale. Quando torna?; Probabili formazioni Napoli-Torino, De Bruyne e Anguissa in ripresa: McTominay e Lobotka ai box; Napoli, infortunio per Vergara, Calhanoglu si ferma di nuovo, ipotesi Beppe Iachini o Guido Pagliuca come nuovo allenatore della Sampdoria; Infortunio Vergara: quando torna e quante partite salta il centrocampista del Napoli.

Napoli-Lecce, Anguissa in campo. Due ipotesi per sostituire VergaraNapoli-Lecce si avvicina e Antonio Conte si trova a dover risolvere un nuovo rebus di formazione a causa dell'infortunio di Antonio Vergara. Il giovane talento azzurro, uscito dolorante al termine del ... msn.com

Napoli, infortunio Vergara: cosa filtra per la 29^ giornataInfortunio Vergara - Fiato sospeso in casa Napoli per le condizioni di Vergara: cosa filtra per la 29^ giornata ... fantamaster.it

Il cantante colombiano ammira la città indossando la maglia del Napoli e scopre la tradizione dei presepi a San Gregorio Armeno facebook

Il procuratore della Repubblica di Napoli Gratteri alla giornalista che chiedeva spiegazioni sul fatto che avesse attribuito falsamente a Sal Da Vinci l’intenzione di votare No al referendum ha risposto: “Con voi del Foglio faremo i conti dopo il referendum, stend x.com