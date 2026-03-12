Napoli nuovo infortunio prima del Lecce | Conte perde un altro titolare
Il Napoli si prepara alla partita contro il Lecce con un altro problema in difesa, poiché un giocatore titolare ha subito un nuovo infortunio. La squadra dovrà fare a meno di questo elemento nel reparto difensivo, complicando le scelte di formazione prima dell'incontro. La situazione si aggiunge alle difficoltà già presenti tra gli infortuni e le assenze recenti.
Il Napoli si avvicina alla sfida di campionato contro il Lecce con una nuova preoccupazione in difesa. Durante le ultime ore a Castel Volturno si è fermato Juan Jesus per un affaticamento muscolare e lo staff medico sta monitorando la situazione. La sua presenza per la partita del Maradona resta in forte dubbio e Antonio Conte valuta già le alternative. Il possibile forfait del difensore brasiliano arriva in un momento delicato della stagione, con la squadra che cerca continuità in Serie A e deve gestire un reparto arretrato già sotto pressione. Juan Jesus in dubbio per Napoli-Lecce. Il problema fisico è emerso nelle ultime ore durante il lavoro a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, Antonio Conte perde un altro titolare per la prossima partita di campionatoAntonio Conte continua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni che sta complicando il lavoro quotidiano a Castel Volturno.
Infortunio Vergara, Conte ne perde un altro: le prime impressioni dello staff medicoIl Napoli ha conquistato la sua seconda gara consecutiva, mettendo pressione a tutte le inseguitrici, e non solo.
