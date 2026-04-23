Como il Lunapark batte la crisi | affluenza record e prezzi fissi

Il Lunapark di via Sportivi Comaschi a Como chiuderà i battenti il 19 aprile 2026. Durante questa stagione, i prezzi sono rimasti invariati e sono stati offerti sconti attraverso l'app Alphalunapark. L'affluenza registrata quest'anno è stata superiore rispetto alle edizioni precedenti, attirando un numero di visitatori che ha superato le aspettative.

? Cosa sapere Il Lunapark di via Sportivi Comaschi chiude l'edizione 2026 il 19 aprile.. Prezzi invariati e sconti tramite app Alphalunapark hanno garantito l'affluenza record.. L’area di via Sportivi Comaschi ha registrato una partecipazione massiccia tra il 28 marzo e il 19 aprile 2026, quando l’ex piazza d’Armi ha ospitato l’ultima edizione del Lunapark di Como con un bilancio finale positivo. La manifestazione, che ha animato il territorio locale per quasi tre settimane, ha l’affluenza di famiglie, giovani e bambini favorita anche dalle condizioni meteorologiche favorevoli durante tutto il periodo della rassegna. La strategia dei prezzi bloccati contro la contrazione della spesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como, il Lunapark batte la crisi: affluenza record e prezzi fissi Notizie correlate Luna park da record a Como: "Affluenza alta e strategia anticrisi vincente"Si chiude con un bilancio positivo l’edizione 2026 del Lunapark Como, che dal 28 marzo al 19 aprile ha animato l’area di via Sportivi Comaschi,... Juventus, ora è crisi vera: il Como batte i bianconeri allo Stadium per 2-0Il febbraio della Juventus passa di male in peggio, confermando il pessimo momento dell’undici di Spalletti. Una raccolta di contenuti Il Como batte il Napoli alla battaglia dei rigori: è semifinale di Coppa ItaliaComo, 10 febbraio 2026 – Sotto una pioggia battente il Como conquista la semifinale di Coppa Italia, battendo il Napoli dopo ben 15 rigori, dopo una lotteria piena di emozioni. I lariani tornano a ... ilgiorno.it Como, il Luna Park saluta con un regalo: 2000 biglietti gratis per gli studenti dei quartieriAncora pochi giorni e il Luna Park lascerà Como. Dopo mesi di polemiche, ricorsi al Tar, contrasti tra la giunta Rapinese e i giostrai per l’utilizzo dell’area di Muggiò, a lungo occupata dai detriti ... comozero.it