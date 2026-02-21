Juventus ora è crisi vera | il Como batte i bianconeri allo Stadium per 2-0

La sconfitta contro il Como per 2-0 allo Stadium evidenzia la crisi della Juventus, messa in crisi da errori difensivi e poca incisività offensiva. La squadra di Spalletti fatica a trovare equilibrio e subisce due gol nel primo tempo, senza riuscire a reagire. I tifosi assistono a un calo preoccupante che mette in discussione le prossime partite. La situazione si fa difficile per i bianconeri.

Il febbraio della Juventus passa di male in peggio, confermando il pessimo momento dell’undici di Spalletti. Dopo la manita rimediata ad Istanbul con il Galatasaray in Champions, i bianconeri vengono nettamente sconfitti dal Como di Cesc Fabregas dopo una prestazione francamente sconcertante. I fischi pesanti dello Stadium sono più che giustificati visto i tantissimi errori tecnici e l’atteggiamento rinunciatario dei giocatori schierati da Spalletti. Una rete per tempo, prima di Vojvoda e poi di Caqueret, sono poco indicative di una gara dominata in lungo e in largo dall’undici lariano, che ha rischiato solo in poche occasioni nei 90 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

