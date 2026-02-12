Bologna Italiano dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia | L’unica disattenzione è stata sul gol subito Usciamo ma a testa alta!

Dopo la sconfitta ai rigori contro la Lazio, il tecnico del Bologna Italiano ha commentato senza troppi giri di parole. “L’unica disattenzione è stata sul gol subito”, ha detto, mostrando orgoglio nonostante l’eliminazione. “Usciamo, ma a testa alta”, ha aggiunto, sottolineando l’impegno dei suoi giocatori. La squadra ha dato tutto in campo, anche se alla fine il risultato non è stato dalla nostra parte.

Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, Italiano dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: «L’unica disattenzione è stata sul gol subito. Usciamo, ma a testa alta!» Approfondimenti su Bologna CoppaItaliana Bologna, Italiano analizza la sconfitta di Supercoppa col Napoli: "Hanno meritato loro, ne usciamo a testa alta" Vincenzo Italiano analizza la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli, riconoscendone il merito e sottolineando l’impegno della sua squadra. Oggi alle 12, nel giardino del PalaDozza, sarà piantumato un albero per ricordare Bonamico. Ivanovic: "Concessi troppi rimbalzi. Ma usciamo dalla gara a testa alta» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bologna-Parma Coppa Italia | Conferenza prepartita di Italiano Ultime notizie su Bologna CoppaItaliana Argomenti discussi: Bologna, l'incredulità di Italiano dopo il quarto k.o. casalingo consecutivo: Contro il Parma sconfitta immeritata, mezzo errore e perdiamo tutte le partite; Bologna, Italiano: Espulsione a Pobega? Per me non c'è. Troppe sconfitte immeritate; Lazio, semifinale di rigore: Bologna eliminato, Sarri ora sfida l'Atalanta; Bologna, decima sconfitta stagionale: il sogno di Italiano è già finito? Dalle scelte di formazione al mercato. Bologna, Italiano ha parlato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta contro la Lazio ai rigori. Le sue dichiarazioniBologna, Italiano ha parlato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta contro la Lazio ai rigori. Le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Mediaset dopo l’eli ... calcionews24.com Bologna, Italiano a Mediaset: La Lazio era in forma, volevamo vincereDopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le sue parole. Oggi l'unica ... lalaziosiamonoi.it La Lazio è in semifinale di Coppa Italia Superato il Bologna di Italiano ai calci di rigore #DAZN x.com Il Bologna campione in carica è fuori dalla Coppa Italia: la Lazio vince ai calci di rigore e vola in semifinale - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.