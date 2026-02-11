Eliminazione in Coppa Italia Conte difende la squadra | Onore ai ragazzi ma troppi problemi in stagione

Il Napoli saluta la Coppa Italia dopo una partita difficile contro il Como. La squadra di Spalletti non riesce a superare i rigori e vede sfumare il sogno di arrivare in semifinale. In campo, l’allenatore Conte difende i suoi ragazzi, riconoscendo il loro impegno ma ammettendo che ci sono troppi problemi in questa stagione. La delusione è grande, ma la squadra ora deve pensare a rialzarsi.

Tempo di lettura: 2 minuti Coppa Italia amara per il Napoli: il sogno della semifinale si spegne ai rigori contro il Como, che vola per la prima volta dopo 40 anni. Antonio Conte, tra rammarico per l’eliminazione e frustrazione per gli infortuni e gli episodi arbitrali, non risparmia parole dure ma difende con orgoglio i suoi giocatori. “Non andiamo a parlare sempre di arbitri, perché ogni partita c’è qualcuno che si lamenta. Sicuramente per loro non è una buona stagione, anche per il Var, e mi auguro possano trovare una soluzione. Tutti si lamentano, non uno solo. Penso che Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e il Var. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dopo la sconfitta nella partita di Coppa Italia, Antonio Conte ha commentato l’eliminazione ai microfoni di Mediaset.

