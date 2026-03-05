Boom di domande per il bando commercio a Udine | oltre 3 milioni di investimenti pronti a partire

A Udine, il bando del Comune destinato a sostenere il commercio e l’artigianato ha raccolto oltre tre milioni di euro in richieste di finanziamento. La prima fase si è conclusa con un grande interesse da parte degli imprenditori locali, pronti a mettere in campo investimenti significativi per rilanciare il settore. I numeri indicano una forte partecipazione e un entusiasmo diffuso tra le attività commerciali.

La prima fase del bando comunale per il rilancio del commercio e dell'artigianato chiude con 51 richieste presentate dalle imprese cittadine. Ora si apre la fase di istruttoria per assegnare i contributi a fondo perduto Il bando del Comune di Udine per il rilancio economico del commercio e dell'artigianato chiude la prima fase con numeri che confermano l'interesse del tessuto imprenditoriale cittadino. Sono infatti 51 le domande presentate dalle imprese, per un volume complessivo di investimenti superiore ai 3,1 milioni di euro, più del doppio rispetto alla dotazione iniziale dello strumento. La spesa complessiva dichiarata nelle candidature equivale al 224 per cento del fondo disponibile, mentre i contributi richiesti superano 1 milione e 500mila euro, pari al 110vper cneto delle risorse stanziate.