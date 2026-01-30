Fondi Fesr aggiudicati 13 interventi per oltre 10 milioni di euro

Il Comune di Latina ha ottenuto 13 finanziamenti per un totale di oltre 10 milioni di euro attraverso i fondi Fesr. Con questa operazione, il Comune ha superato la soglia prevista nella prima fase, aprendo la strada alla seconda tranche di finanziamenti. Ora si aspetta di mettere a frutto i fondi per migliorare servizi e infrastrutture.

Il Comune di Latina ha superato il target della fase Fesr 1, necessario per poter accedere alla fase 2 di finanziamenti. La notizia è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa dalla sindaca Matilde Celentano, dal vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, dai presidenti delle commissioni Pianificazione, Serena Baccini, e Lavori pubblici, Fausto Furlanetto e dalla dirigente Angelica Vagnozzi. In particolare, rispetto a un target di aggiudicazione di lavori minimo necessario per accedere alla fase 2, del 70%, il Comune di Latina ha raggiunto l'88,67%, per un valore di 10.

