Gli astronomi hanno identificato acqua pesante sulla cometa interstellare 3IAtlas utilizzando il radiotelescopio Alma. I dati mostrano che il rapporto di deuterio presente nell’acqua è circa 30 volte superiore rispetto a quello delle comete del nostro sistema solare. Questa scoperta fornisce nuove informazioni sulla composizione di corpi celesti provenienti da altre parti dell’universo.

? Cosa sapere Il radiotelescopio Alma rileva acqua pesante sulla cometa interstellare 3IAtlas.. Il rapporto di deuterio è 30 volte superiore a quello delle comete solari.. Il radiotelescopio Alma ha rilevato un’anomalia chimica senza precedenti sulla cometa interstellare 3IAtlas, identificando una concentrazione di acqua pesante che suggerisce l’origine dell’oggetto in una regione dello spazio radicalmente diversa da quella del nostro sistema planetario. L’analisi isotopica condotta su questo corpo celeste proveniente dall’esterno del nostro sistema solare, i cui risultati sono stati pubblicati oggi su Nature Astronomy, ha rivelato una composizione molecolare che sfida le conoscenze attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cometa 3I/Atlas: scoperta l’acqua pesante che sfida l’astronomia

They Just Found ALIEN Water Inside 3I/Atlas — The Results Are IMPOSSIBLE

Notizie correlate

Acqua e molecole organiche nella cometa interstellare 3I/AtlasLa cometa interstellare 3I/Atlas ha rivelato una composizione sorprendente: acqua e molecole organiche semplici sono state individuate nella sua...

Acqua e molecole organiche nella cometa interstellare 3I/Atlas. Il comportamento anomalo della codaLa cometa 3I/Atlas – su cui ci sono state moltissime speculazioni – da tempo è sotto osservazione, chioma compresa.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La cometa interstellare 3I/ATLAS libera acqua come 70 piscine olimpioniche al giorno (e la sonda europea Juice l’ha vista da vicino); Juice misura 3I/ATLAS: acqua e CO2 interstellari; La cometa interstellare 3I/ATLAS rivela la presenza di metano in dati non pubblicati di James Webb; La NASA analizza i dati della cometa 3I/Atlas e rivela i dettagli del visitatore interstellare.

Per la sonda Juice incontro fuori programma con la cometa 3I/AtlasUna l unga scia di vapore d ’acqua e CO2: è la lunga coda della cometa interstellare 3I/Atlas osservata in un fuori programma dalla missione europea Juice in viaggio verso Giove e le sue lune. ansa.it

3I/ATLAS: la cometa vecchia 12 miliardi di anni - Focus.it3I/ATLAS non è solo un oggetto interstellare: è una capsula del tempo vecchia 12 miliardi di anni. Ecco cosa ci insegna sulla chimica primordiale dell'universo. focus.it

Il messaggero dal freddo profondo: le origini aliene della cometa 3I/ATLAS - facebook.com facebook