Comelit Culture Club | nuove iniziative per welfare sostenibilità e cultura aziendale

È stata annunciata una serie di nuove iniziative da parte di un’azienda per promuovere il benessere dei dipendenti, sostenibilità ambientale e attività culturali interne. L’obiettivo è rafforzare un senso di appartenenza tra i collaboratori e consolidare i principi che guidano l’attività aziendale. Le iniziative sono state presentate presso la sede principale dell’impresa e coinvolgono diversi settori, tra cui formazione, ambiente e cultura.

Rovetta. Rafforzare una cultura aziendale condivisa e fondata su valori coerenti con l’identità dell’impresa. È questo l’obiettivo del progetto Comelit Culture Club, promosso dall’azienda di Rovetta e guidato dalla responsabile delle Risorse Umane Jolanda Bernardi. Un’iniziativa innovativa soprattutto per il metodo partecipativo adottato, che affida direttamente ai collaboratori il compito di trasformare la visione aziendale in azioni concrete. A due anni dall’avvio, i risultati sono già significativi. “Dopo aver creato nel 2024 il Manifesto dei valori di Comelit, con il coinvolgimento di oltre 300 collaboratori e il contributo diretto di 60 colleghi – abbiamo avviato una serie di cantieri di lavoro su base volontaria” – racconta Jolanda Bernardi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Welfare & HR Summit 2026: a Milano il welfare aziendale come leva per la crescitaSi svolgerà a Milano, presso l’Auditorium Il Sole 24 Ore in viale Sarca 223, l’edizione 2026 del Welfare & HR Summit , l’appuntamento promosso... Leggi anche: Welfare aziendale in crisi: 9 lavoratori su 10 insoddisfatti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Comelit Culture Club, nuove iniziative per welfare, sostenibilità e cultura aziendale; Albino, taglio del nastro per la nuova sede del Cai; Resistenza, Repubblica ed Europa: Giorgio Gori ne parla a Gandino. Comelit Culture Club: nuove iniziative per welfare, sostenibilità e cultura aziendaleRovetta. Rafforzare una cultura aziendale condivisa e fondata su valori coerenti con l’identità dell’impresa. È questo l’obiettivo del progetto Comelit Culture Club, promosso dall’azienda di Rovetta e ... bergamonews.it Comelit Culture Club: un percorso condiviso per valorizzare cultura, identità e valori aziendaliUn percorso innovativo con l’obiettivo di mettere in sicurezza e valorizzare la cultura aziendale, rafforzare l’identità condivisa e definire i valori che rappresentano l’azienda di oggi e guideranno ... nt24.it Comelit Culture Club è un progetto partecipativo che valorizza il contributo delle persone nella costruzione della cultura aziendale. In #Comelit, i collaboratori sono coinvolti in iniziative concrete su #welfare e #sostenibilità. Scopri di più! x.com