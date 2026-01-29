I servizi per i cittadini Ecco la Casa di comunità

Ieri si è aperta ufficialmente la Casa di comunità a Porto Santo Stefano. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, il direttore generale dell’Asl Marco Torre e Roberta Caldesi, dirigente della zona distretto. La struttura mira a offrire servizi più vicini ai cittadini, consolidando il ruolo di punto di riferimento sul territorio.

Inaugurata ieri la Casa di comunità di Porto Santo Stefano. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, del direttore generale Asl, Marco Torre con la direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna, Roberta Caldesi. La nuova struttura di via Barellai ha iniziato la sua attività dal 1° dicembre, dopo il trasloco dalla sede sul lungomare dei Navigatori. La nuova Casa di comunità ha due ingressi, da via Collodi per gli ambulatori dei medici di medicina generale e per la continuità assistenziale (guardia medica), mentre da via Barellai si accede a tutti gli altri servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

