Strada per la casa di riposo Orsi Mangelli chiusa per il Carnevale

Domenica 1 marzo, la strada che conduce a Vecchiazzano, dalla rotonda vicino all’ingresso della Casa di Riposo Orsi Mangelli, è stata chiusa a causa delle celebrazioni del Carnevale. La segnalante ha indicato che l’accesso alla strada era impedito in quella giornata, rendendo difficile il passaggio per chi si trovava in zona. La chiusura ha riguardato esclusivamente quella data.

Segnalo che domenica 1 marzo la strada che porta a Vecchiazzano, dalla rotonda proprio adiacente all'ingresso della Casa di Riposo Orsi Mangelli era chiusa per il Carnevale. Pur essendo a pochi metri dalla struttura i vigili non hanno fatto passare le auto che dovevano accedere per andare a trovare gli anziani parenti. Da tenere in considerazione che anche chi ca a trovare gli ospiti spesso e anziano e deambula con difficoltà. In particolare mio padre ad esempio accompagnato da un amico che cammina con difficoltà non ha potuto accedere, per pochi metri, alla struttura seppure in possesso del tagliando per disabili. Hanno dovuto parcheggiare all'ospedale per il Carnevale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sicurezza integrata, a Forlì dalla Regione 142mila euro per il progetto 'Orsi Mangelli - Fabbrica di comunità'Venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità con i Comuni e le Unioni, grazie ad un investimento oltre 2,5...

Leggi anche: La Bibbia di Borso d’Este. Il capolavoro torna a casa. Mostra lampo, poi a riposo

Aggiornamenti e notizie su Orsi Mangelli.

Argomenti discussi: Il vescovo a Vecchiazzano e a San Martino in Strada; Forlì, il Taaf: riprendere il progetto dello studio Natalini per collocare la nuova sede della Questura all’ex Mangelli.

Orsi Mangelli, partiti i vaccini Ma c’è una vittima di 65 anniSi registra il primo decesso fra gli ospiti della casa di riposo Orsi Mangelli di Forlì che erano affetti da Covid. Domenica sera un uomo di 65 anni è, purtroppo, deceduto. Era affetto da varie ... ilrestodelcarlino.it