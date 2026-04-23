Come ha fatto il Bernabeu a diventare un campo da tennis? Il video della trasformazione

Durante il torneo Masters 1000 di Madrid, il celebre stadio del calcio è stato temporaneamente riconvertito in un campo da tennis. Un video in timelaps mostra tutte le fasi della trasformazione, dalla copertura del manto di gioco alla disposizione degli attrezzi e delle strutture temporanee. La modifica ha coinvolto diverse operazioni di allestimento per adattare l’impianto alle esigenze di un evento sportivo diverso dal calcio.

In occasione del Masters 1000 di Madrid, il Bernabeu si trasforma e diventa un campo da tennis,! Questo video mostra in timelaps tutte le fasi della trasformazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come ha fatto il Bernabeu a diventare un campo da tennis? Il video della trasformazione Notizie correlate Sinner-Alcaraz al Bernabeu? Il video della trasformazione dello stadio del RealJannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno al Bernabeu? Tutto vero, perché in occasione del Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3... Cosa ha fatto Sion James? Tira da metà campo e... è il canestro più fortunato della storia!Chi lo avrebbe mai immaginato? Sion James fa il miracolo: proprio sullo scadere del tempo, lancia il pallone da poco oltre la metà campo e. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sinner al Bernabeu? Lo stadio del Real Madrid diventa la casa del tennis; Sinner al Bernabeu? Lo stadio del Real Madrid diventa la casa del tennis; La redenzione di Vinicius davanti al Bernabeu che lo fischia: segna un gol fantastico e poi si scusa per tutto; Kompany scommette su Olise: Può diventare uno dei migliori al mondo. Jannik Sinner e Rafa Nadal al Bernabeu: inaugurato il campo di allenamento, show con gli assi del Real Madrid - x.com Splendida iniziativa al Bernabeu con Jannik Sinner e Rafa Nadal: ecco di cosa si tratta https://www.oasport.it/2026/04/jannik-sinner-e-rafa-nadal-al-bernabeu-inaugurato-il-campo-di-allenamento-show-con-gli-assi-del-real-madrid/ - facebook.com facebook