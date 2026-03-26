Durante il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, lo stadio del Real Madrid sarà utilizzato come centro di allenamento per i partecipanti. Tra questi, sono annunciati i nomi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si sfideranno in questa occasione. La trasformazione dello stadio coinvolgerà diverse aree dedicate all’attività sportiva, confermando l’uso temporaneo come campo di gioco per i tennisti.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno al Bernabeu? Tutto vero, perché in occasione del Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, lo stadio del Real diventerà un vero e proprio centro di allenamento per tutti i giocatori. Ecco come uno dei teatri più iconici del calcio si trasformerà per ospitare i tennisti più forti del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Alcaraz al Bernabeu? Il video della trasformazione dello stadio del Real

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