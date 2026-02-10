Cosa ha fatto Sion James? Tira da metà campo e è il canestro più fortunato della storia!

Nel finale di partita, Sion James si prende la scena. Tira da metà campo e lo fa con un colpo di fortuna incredibile: il pallone finisce nel canestro proprio mentre il tempo sta per scadere. Una giocata che nessuno si aspettava, ma che cambierà sicuramente il risultato della partita. James ha preso il pallone, ha lanciato e la palla è entrata, lasciando tutti senza parole.

Chi lo avrebbe mai immaginato? Sion James fa il miracolo: proprio sullo scadere del tempo, lancia il pallone da poco oltre la metà campo e. delizia il pubblico con questo canestro contro le leggi del destino! E ovviamente, si prende il primo posto nella Top 5 delle giocate Nba della notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cosa ha fatto Sion James? Tira da metà campo e... è il canestro più fortunato della storia! Approfondimenti su Sion James Ma come ha fatto? Missi vola a canestro e schiaccia così Yves Missi dei Pelicans si mette in mostra con una schiacciata da urlo durante la notte Nba. Napoli Juve, Højlund riscrive la storia: battuto un record che reggeva da oltre 35 anni! Ecco cosa ha fatto il danese segnando ai bianconeri Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sion James Argomenti discussi: Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Squadra investigativa comune su Crans-Montana, mai giunta la richiesta ufficiale da Roma; Mai formato per le emergenze: le accuse del figlioccio dei Moretti nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana; Crans Montana, aiuti alle famiglie: dal Comune solo un milione (e colletta tra i residenti). Cucicoccole di Noemi. James Quinn · Love Letters. Il set nascita di Thomas Porta pannolini Fasciatoio portatile Telo per fasciatoio di casa in spugna e nido d’ape super assorbente Doudou orsetto A prestissimo con le mie Cucicoccole #regalonascit - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.