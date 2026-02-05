Presentazione delle attività dei carabinieri forestali Versace | Lavoro encomiabile a tutela della biodiversità

Presentano le attività dei carabinieri forestali in Calabria, con un focus sulla tutela della biodiversità. Durante un evento, Versace ha elogiato il lavoro dei militari, sottolineando come coinvolgano enti pubblici, scuole e associazioni per mostrare i risultati delle loro operazioni contro i reati ambientali. La presenza di istituzioni e cittadini serve a rafforzare la lotta contro chi danneggia il territorio.

"Risulta sempre apprezzabile la scelta del Comando Calabria, di coinvolgere amministrazioni pubbliche, istituzioni accademiche e scolastiche, enti locali e associazioni, per illustrare l'importante attività operativa dei carabinieri forestali, che certifica un lavoro encomiabile contro i reati.

