Il 19enne, residente a Trento ma senza una dimora stabile e con un passato migratorio, è stato arrestato dai carabinieri di Egna dopo aver tentato di rubare alcolici in un negozio e aver poi minacciato i militari con una bottiglia.

Resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale: sono i motivi per cui nei giorni scorsi i carabinieri di Egna hanno arrestato un 19enne (residente a Trento, ma di fatto senza dimora e con un background migratorio alle spalle, spiegano i militari). Il motivo? Il giovane aveva tentato di sottrarsi al controllo, dopo un tentato furto di alcolici in un supermercato del centro cittadino di Egna, minacciando e arrivando pure a brandire una bottiglia di vetro contro i carabinieri intervenuti. La situazione si è fatta piuttosto tesa, ma i carabinieri sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo; da lì, per il ragazzo sono cominciati i problemi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un individuo salito su un autobus ha minacciato i presenti, agitando una bottiglia di vetro vuota.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Tenta di rubare una bici in un cortile, arrestato dalla polizia; Tenta di rubare alcolici e minaccia i carabinieri; A Lecce parcheggiatore abusivo prima colpisce un'auto, poi tenta di rubare la borsa della donna: arrestato; Egna, 19enne tenta di rubare degli alcolici e poi minaccia (con una bottiglia) i carabinieri: arrestato.

Ruba degli alcolici e minaccia i carabinieri con una bottiglia di vetro, 19enne fermato e arrestatoEGNA. Tenta di rubare alcolici e alla vista dei militari si scaglia contro di loro con una bottiglia. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Egna nei giorni scorsi dove i carabinieri sono int ... ildolomiti.it

Pomezia, tenta di rubare rame e muore folgoratoA Pomezia un uomo di 45 anni muore folgorato mentre tenta di rubare rame. Il corpo carbonizzato è stato scoperto da un addetto alla manutenzione dell’impianto elettrico. notizie.it

Ha tentato di rubare alcuni vestiti, la refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio - facebook.com facebook

Tenta di rubare in pizzeria a Rovato, inseguito a piedi e arrestato x.com