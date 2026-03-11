Panico sul bus a Tor Bella Monaca | urla e minaccia contro i passeggeri poi lancia bottiglia contro la vettura

A Tor Bella Monaca, un bus della linea 20 si è trasformato in scena di tensione quando un uomo ha urlato e minacciato i passeggeri, prima di lanciare una bottiglia contro il veicolo. L'episodio ha causato panico tra chi si trovava a bordo, con i presenti che hanno assistito a un momento di forte agitazione. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine.

Panico a bordo del bus a Tor Bella Monaca. Momenti di paura vissuti dai passeggeri e dall'autista di un mezzo pubblico Atac della linea 20. È accaduto intorno alle 22:00 di ieri sera: un uomo di 43 anni, di origini straniere e con precedenti, durante la tratta Policlinico Tor Vergata-Cambellotti.