Nel settembre 2025, un’associazione di cittadini ha presentato un esposto alla Procura di Milano contro la Regione Lombardia. La denuncia riguarda presunte irregolarità nelle politiche ambientali adottate dalla regione, con particolare attenzione alle emissioni inquinanti e alle misure di tutela della qualità dell’aria. L’atto, firmato dall’associazione, si basa su dati e documenti raccolti negli ultimi mesi.

di Gloria Pellone (Cittadini per l’Aria) Nel settembre 2025, Cittadini per l’Aria ha depositato un esposto alla Procura di Milano contro la Regione Lombardia. Lo scorso 1° aprile abbiamo integrato quella denuncia con nuova documentazione. Non lo abbiamo fatto per provocazione, né per semplice polemica istituzionale. Lo abbiamo fatto perché, dopo anni di dati ignorati, misure insufficienti e rinvii sistematici, ci siamo convinti che il problema dell’aria che respiriamo in Lombardia non sia solo ambientale: sia penalmente rilevante. I fatti parlano chiaro. Nel 2025 — sedici anni dopo l’entrata in vigore dei limiti di legge — le stazioni di monitoraggio lombarde continuano a registrare superamenti per biossido di azoto, PM10, PM2.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come Cittadini per l’Aria, abbiamo depositato un esposto contro Regione Lombardia. Ecco perché

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