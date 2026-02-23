Napoli furioso per il gol annullato | depositato un esposto alla FIGC!

Il Napoli si è infuriato dopo che l’arbitro ha annullato un gol decisivo durante la partita contro l’Atalanta, provocando proteste tra i tifosi. La decisione, presa in modo rapido, ha scatenato reazioni forti sui social e tra i supporter partenopei, che hanno ritenuto ingiusta la chiamata. Per questo motivo, è stato presentato un esposto ufficiale alla FIGC, puntando a fare chiarezza su quanto accaduto in campo. La vicenda continua a far discutere tra gli appassionati.

Continuano a far discutere gli episodi dell’ultimo weekend di calcio e in particolare quanto avvenuto a Bergamo nel corso del match tra i padroni di casa dell’Atalanta e il Napoli. I partenopei si sono visti revocare un calcio di rigore e la rete dello 0-2, elementi che hanno segnato la sfida sicuramente sotto il punto di vista dell’umore degli interpreti in campo. La sfida ha poi visto il ribaltone della Dea, che si è imposta per 2-1 lasciando gli azzurri a secco. Per fronteggiare gli ultimi fatti, il mondo partenopeo si inizia a muovere: l’avvocato Grimaldi avrebbe infatti depositato un esposto alla FIGC, presentando richieste ben precise per porre chiarezza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli furioso, Manna attacca: «Gol annullato imbarazzante. È una vergogna»Il fallo di mano non rilevato dall’arbitro ha scatenato le proteste dei tifosi napoletani, arrabbiati per un gol annullato giudicato ingiustamente.

Atalanta-Napoli, Manna furioso: “Gol annullato imbarazzante, non è calcio. Facciamo la figura dei co**ioni”Giovanni Manna critica un episodio durante Atalanta-Napoli, dopo che il secondo gol degli azzurri è stato annullato per un presunto fallo.

Napoli DERUBATO Fuorigioco ASSURDO, Gol Annullato e Scudetto FALSATO LE IMMAGINI

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Rabbia Napoli per il gol annullato con l’Atalanta. Il ds Manna: Non siamo dei c...; Reazioni Napoli diretta: Conte non parla, Manna furioso dopo la sconfitta con l'Atalanta; Atalanta-Napoli, Manna furioso: Il gol che ci hanno annullato è imbarazzante; Atalanta-Napoli 2-1, azzurri rimontati e k.o: lotta Champions ora c'è anche Palladino. Conte furioso per il gol annullato.

Corriere dello Sport: Napoli furioso. Manna: Gol regolare, è una vergognaIl post gara di Atalanta-Napoli è un fiume in piena. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Bergamo per il Corriere dello Sport, il club azzurro alza la voce dopo il gol annullato a Gutierrez al ... napolipiu.com

Atalanta-Napoli, Manna furioso: Il gol che ci hanno annullato è imbarazzanteIl Napoli protesta dopo il ko 2-1 in rimonta a Bergamo sul gol annullato a inizio secondo tempo (che avrebbe portato la squadra di Conte sul 2-0). Il ds Manna a Dazn: Non si può nemmeno commentare, n ... sport.sky.it

Antonio #Conte letteralmente furioso per il rigore revocato dall'arbitro Chiffi nella gara di campionato tra Atalanta e Napoli. - facebook.com facebook

Il Parma con Troilo ferma il Milan: Inter a +10 | Napoli furioso: ko a Bergamo x.com