In primavera, il colore bordeaux può essere una scelta elegante per i look quotidiani o formali. Per abbinarlo correttamente, si consiglia di combinare capi bordeaux con tonalità neutre come il bianco, il beige o il grigio, oppure con colori più vivaci come il rosa o il celeste. Le proposte di stile includono abiti, blazer e accessori che valorizzano questa tonalità senza appesantire l’insieme. La guida di Novella 2000 offre vari suggerimenti su come creare outfit alla moda con il bordeaux in questa stagione.

Da alcuni anni il bordeaux è diventato uno dei colori più amati e indossati, anche dalle celeb. Un colore dall’eleganza senza tempo, in grado di dare un tocco chic in più a qualunque look. Ma, come abbinarlo al meglio in primavera? Vediamo insieme qualche idea di outfit dalla quale prendere ispirazione. Se c’è un colore super elegante quello è il bordeaux. Quella sfumatura scura e intensa del rosso, caratterizzata da un mix di viola e marrone. Un colore meraviglioso, oggi indossato tantissimo anche dalle celebrities. C’è da dire che è un colore che si adatta a tutte le stagioni, perfetto in quelle calde, perfetto in quelle fredde. Noi però ci soffermeremo su come abbinare il bordeaux in primavera.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Come abbinare il bordeaux in primavera: i look più chic

Come abbinare il marrone: guida definitiva e tanti consigli pratici!

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