Negli ultimi tempi si nota una tendenza che conquista il mondo della moda: abbinare il colore del rossetto a quello dello smalto. Questa scelta, che in passato poteva sembrare esagerata, ora si fa strada tra chi desidera curare ogni dettaglio del proprio look. La pratica di coordinare le tonalità tra labbra e unghie si sta diffondendo come uno stile sofisticato e distintivo.

C’è stato un periodo in cui fare matchy-matchy con il trucco, o anche solo scarpe e borsa, ci avrebbe fatto inorridire. Dava l’idea di un look troppo costruito, troppo pensato, soprattutto un momento in cui si lodava l’ effortless coolness, quel sesto senso che è lo stile innato. Eppure oggi sta ritornando una tendenza che è stata in voga dagli Anni 30 agli Anni 50 del secolo scorso e poi ripresa negli Anni 80, cioè quella di rossetto e smalto abbinati. Un rientro in punta di piedi di un’ abitudine vintage, eppure così moderna, soprattutto per chi ama l’eleganza sussurata del quiet luxury, fatta di codici decifrabili solo agli occhi più attenti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’abitudine più chic è quella di abbinare rossetto e smalto

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