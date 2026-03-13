Durante un controllo nel carcere di Poggioreale a Napoli, la Polizia Penitenziaria ha scoperto un drone che trasportava tre cellulari e 150 grammi di stupefacente, poi sequestrati. Un detenuto è stato sorpreso nelle docce di un padiglione mentre riceveva i materiali, e il drone è riuscito a fuggire prima che potessero intervenire.

Tempo di lettura: 2 minuti Un detenuto è stato sorpreso dalla Polizia Penitenziaria nelle docce di un padiglione del carcere di Poggioreale, a Napoli, dove aveva trasferito cellulari e droga giunti con un drone poi riuscito ad allontanarsi. All’interno di una busta gli agenti hanno trovato tre smartphone di nuova generazione e due panetti di droga con peso di 150 grammi: l’uomo è stato bloccato e il carico, pronto per essere smerciato agli altri detenuti, sequestrato. Per il presidente e il segretario del sindacato Uspp, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, quest’ultimo episodio conferma che è in atto “una vera e propria guerra tecnologica quotidiana nelle carceri, a causa dell’uso dei droni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Drone porta smartphone e droga a Poggioreale: sequestrati tre cellulari e 150 grammi di stupefacente

