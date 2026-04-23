Colpo Inter | via libera con Muharemovic sfida con la Juve

L'Inter ha concluso un accordo personale con il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic. La società nerazzurra ha ottenuto il via libera per il trasferimento del calciatore, che si prepara a unirsi alla squadra in vista della prossima stagione. La trattativa tra le due parti è stata definita e ora si attende l'ufficialità dell'operazione. Intanto, l'Inter si prepara ad affrontare la sfida contro la Juventus.

? Cosa sapere L'Inter ha raggiunto un accordo personale con il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic.. La Juventus contende l'operazione al club milanese per il giocatore bosniaco.. L’Inter ha raggiunto un accordo di massima sulle condizioni personali con il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic, aprendo una svolta decisiva nelle trattative avviate da diverse settimane per accaparrarsi uno dei profili più solidi del campionato. Il club nerazzurro, attualmente in testa alla classifica di Serie A, ha mosso il primo passo concreto verso l’operazione, definendo i termini contrattuali con l’atleta e la sua scorta. La manovra mira a blindare l’interesse del giocatore prima che altre realtà possano intervenire con offerte superiori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colpo Inter: via libera con Muharemovic, sfida con la Juve Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo-Inter, Muharemovic sotto esame: Marotta sfida la Juve per il colpo dell’estate Leggi anche: Inter, accordo raggiunto con Muharemovic: ora si tratta col Sassuolo. Ma quella clausola con la Juve... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ecco l’assist per l’Inter: il sogno Nico Paz ‘libera’ Mastantuono | CM; Mercato Inter suggestione Nico Paz | stasera la sfida in Coppa Italia E per giugno prende corpo uno scenario inaspettato; Dall’Inter al Barcellona: offerta da capogiro e via libera; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: il Napoli su Grosso, rispunta Massolin. Inter, restyling a centrocampo: doppio colpo con l’addio di FrattesiC’è fermento in casa Inter a pochi giorni dal gong del mercato di gennaio, con il club nerazzurro che al momento non ha consegnato nessun volto nuovo al tecnico Chivu. Beppe Marotta, presidente ... calciomercato.it Inter, bozza di accordo con Muharemovic: i dettagli! E vuole il doppio colpo dal Sassuolo con... - facebook.com facebook L' #Inter cerca il colpo scudetto a Torino: #Chivu è imbattuto da cinque giornate Dopo la pausa nazionali, i nerazzurri hanno dato la svolta decisiva alla stagione #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo x.com