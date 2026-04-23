Colpo di scena in tribunale a Pavia riparte da zero il processo sulla frode sul vino a Canneto

In un tribunale di Pavia si è verificato un cambiamento nel procedimento legale relativo a una frode sul vino a Canneto. La decisione ha comportato la modifica del capo d’imputazione e la ripresa del processo da zero. L’udienza si è svolta il 23 aprile 2026, con un nuovo inizio per il procedimento giudiziario. La vicenda riguarda accuse di frode legate alla commercializzazione di vino nella zona.

Pavia, 23 aprile 2026 – Colpo di scena in tribunale a Pavia: cambia il capo d’imputazione, riparte da zero processo su frode sul vino a Pavia. È successo nell'udienza per il caso della presunta frode sul vino alla Cantina di Canneto Pavese, in Oltrepò Pavese. Secondo l'accusa tra il 2018 e il 2020 sarebbe stato prodotto vino contraffatto. Il collegio giudicante ha infatti accolto l'eccezione presentata dagli avvocati della difesa sulla presunta "indeterminatezza del capo di imputazione": una richiesta che riguardava in particolare l'accusa di associazione per delinquere, mentre le altre ipotesi di reato sono frode in commercio e contraffazione di etichette sull'indicazione geografica dei prodotti vitivinicoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo di scena in tribunale a Pavia, riparte da zero il processo sulla frode sul vino a Canneto Notizie correlate Leggi anche: Processo Becciu da rifare, colpo di scena della Corte d'Appello vaticana: «Rinnovare il dibattimento». Si ricomincia (quasi) da zero Leggi anche: Processo Becciu, colpo di scena della Corte d'Appello vaticana: «Rinnovare il dibattimento». Si ricomincia (quasi) da zero Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Colpo di scena, Carlo Buccirosso su Rai5; Mps, colpo di scena in assemblea. Stravince la lista di Plt Holding con Lovaglio ad; Ponte sul Po, colpo di scena: niente lavori in carreggiata; Morte Sargonia Dankha, colpo di scena in Appello: niente ergastolo, Aldobrandi condannato a 14 anni. Colpo di scena in tribunale a Pavia, riparte da zero il processo sulla frode sul vino a CannetoIl collegio giudicante ha infatti accolto l'eccezione presentata dagli avvocati della difesa sulla presunta indeterminatezza del capo di imputazione, invitando il pubblico ministero a rideterminare ... ilgiorno.it Siracusa. Colpo di scena, Isab contesa tra colossi: spunta offerta USA per l’acquisto della raffineria, partita riapertaUna proposta che giunge dagli Stati Uniti, con il possibile affiancamento industriale di un gigante energetico internazionale, potrebbe riscrivere ancora una volta il futuro della raffineria Isab di ... libertasicilia.it Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola - facebook.com facebook Cagliari, 23enne freddato con un colpo di pistola nella notte #cagliari x.com